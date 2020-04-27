البنوك تعيد فتح فروعها ومراكز التحويل .. وهذه أوقات “الدوام” في رمضان

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي،اليوم، عن تشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل ، مع التقيد بأوقات العمل المحددة حسب تعليمات المؤسسة بشأن أوقات لعمل في شهر رمضان وعيد الفطر.

و أعلنت مؤسسة النقد في بيان لها عن مجموعة من الضوابط

و قالت المؤسسة في بيانها: “أشير إلى الأمر الملكي القاضي برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداء من يوك الأحد 3/ 9/ 1441 وحتى يوم الأربعاء 20/ 9/ 1441 وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى الـ24 ساعة في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة، والسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمال في فترة السماح المشار إليها أعلاه وإلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 41050484 وتاريخ 21/ 7/ 1441 في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية عن بعد وفق ضوابط محددة.

1- تشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل مع التقيد بأوقات العمل المحددة بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن أوقات العمل في شهررمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

2- يكون العمل لدى الإدارات العامة بحدها الأدنى ووفقا لتقدير البنوك

3- مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين موظفي البنوك في مقار العمل وكذلك بين موظفي وعملاء الفروع أو مراكز التحويل

4- التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل وفق الداخل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر عن وزارة الصحة.

5- توفير نقاط فرز في مداخل مقار العمل ومداخل الفروع ومراكز التحويل لقياس درجة حرارة موظفي هذه الفروع والمراكز وعملائها، وتوفير المعقمات اللازمة مع تزويد منسوبي البنوك ومراكز التحويل بكافة الاحتياطات الوقائية اللازمة

6- التقيد بالإجراءات الحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقار العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة

و كانت المؤسسة قد أوضحت في تعميم سابق لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (العاشرة) صباحاً حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة، بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة.

وحددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ الموافق 21/ 5 / 2020، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ الموافق 31 / 5 / 2020 مؤكدة في هذا الصدد، على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة، بحسب بيان صادر عن مؤسسة النقد نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع”، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام “سريع” خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 / 9 / 1441هـ الموافق 21 / 5 / 2020، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020 مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.