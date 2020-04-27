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حفتر يعلن الاستجابة لتفويض الشعب الليبي.. والاستعداد لإدارة البلاد

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المناطق_الرياض

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي: “الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد”.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة مساء اليوم الاثنين، “نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.. نلعن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب”.

وأكد المشير حفتر، أن القيادة العامة ستكون “رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات، وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصله مسيرة التحرير حتى نهايتها”.

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