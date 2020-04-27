عيادات كفى تقوم بتسليم العلاج لمائة حالة ترغب في هجر السموم

المناطق_عادل الزهراني

انطلقت صباح أمس العيادات الطبية عن بُعد التابعة لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة لتوزيع أدوية الاقلاع عن التدخين للمستفيدين الذين سجلوا بياناتهم عن طريق استمارة حملة مستشارك من بيتك والبالغ عددهم أكثر من 100 شخصوبين مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الجمعية تلقت عشرات الاتصالات والاستمارات الالكترونية وبدورها شخصت حالتهم عن بُعد وتم تسليمهم الدواء بفروعها بمكة وجدة والطائف والقنفذة والليث وبحرة وايصال الدواء لمن لايستطيع الحضور لمقرات الجمعية.وبين الحمدان أن مبادرة ( مستشارك من بيتك ) وجدت تفاعلا كبيرا خلال الثلاث أيام الماضية فالعشرات اعلنوا رغبتهم في هجر السموم وتلقي العلاج والاستشارة لبدء حياة جديدة خالية من الآفات.

الجدير بالذكر أن مبادرة ( مستشارك_من_بيتك ) والتي انطلقت غرة رمضان تهدف إلى خدمة الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو تلقي استشارات الإدمان عن بُعد عبر رقم جوال الحملة الذي بدوره يقوم تحويل طلبات الخدمة إلى المتخصصين من أطباء وأخصائيين ومستشارين ، وجاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة وفقها الله للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر الوسائل التقنية المتاحة.