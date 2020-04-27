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عيادات كفى تقوم بتسليم العلاج لمائة حالة ترغب في هجر السموم

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عيادات كفى تقوم بتسليم العلاج لمائة حالة ترغب في هجر السموم

عيادات كفى تقوم بتسليم العلاج لمائة حالة ترغب في هجر السموم
http://almnatiq.net/?p=858127
المناطق_عادل الزهراني
 انطلقت صباح أمس العيادات الطبية عن بُعد التابعة لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة لتوزيع أدوية الاقلاع عن التدخين للمستفيدين الذين سجلوا بياناتهم عن طريق استمارة حملة مستشارك من بيتك والبالغ عددهم أكثر من 100 شخص
وبين مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الجمعية تلقت عشرات الاتصالات والاستمارات الالكترونية وبدورها  شخصت حالتهم عن بُعد وتم تسليمهم الدواء بفروعها بمكة وجدة والطائف والقنفذة والليث وبحرة وايصال الدواء لمن لايستطيع الحضور لمقرات الجمعية.
وبين الحمدان أن مبادرة ( مستشارك من بيتك ) وجدت تفاعلا كبيرا خلال الثلاث أيام الماضية فالعشرات اعلنوا رغبتهم في هجر السموم وتلقي العلاج والاستشارة لبدء حياة جديدة خالية من الآفات.

الجدير بالذكر أن مبادرة ( مستشارك_من_بيتك ) والتي انطلقت غرة رمضان  تهدف إلى خدمة الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو تلقي استشارات الإدمان عن بُعد عبر رقم جوال الحملة الذي بدوره يقوم تحويل طلبات الخدمة إلى المتخصصين من أطباء وأخصائيين ومستشارين ،  وجاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة وفقها الله للتقليل من آثار جائحة كورونا بالتباعد والحد من الاختلاط وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر الوسائل التقنية المتاحة.

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