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أمانة الجوف و بلدياتها تنفذ 200 جولة رقابية منذ دخول شهر رمضان المبارك

أمانة الجوف و بلدياتها تنفذ 200 جولة رقابية منذ دخول شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=858131
المناطق_محمد الحسن

تنفذ أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك 1441 على المنشآت الغذائية كافة .

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد أن معدل الجولات الرقابية خلال شهر رمضان المبارك يتجاوز 200 جولة رقابية بشكل يومي و مستمر ، وتستهدف جولات الأمانة والبلديات متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية بمدن ومحافظات منطقة الجوف كافة .

وأضاف الماجد أن الأمانة وكافة البلديات التابعة حريصة على ضمان سلامة المواد الغذائية والعمل على منع تصريف المنتجات منتهية الصلاحية، مشددا على ضرورة قيام المنشآت التجارية بدورها في حماية المستهلك والحيلولة دون انتشار فيروس كورونا ويمكن التواصل وتسجيل البلاغات عبر الاتصال بالرقم 940 و الرقم التجاري 1900 والتواصل للصحة 937 و الإسعاف 997 سائلين الله السلامة للجميع  .

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