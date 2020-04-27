احدث الأخبار

رئيس البرلمان العربي يطالب بالإلتزام باتفاق الرياض لمواجهة الحوثي
أبرز المواد
 الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»
أبرز المواد
 هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بنسبة 24.6%
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تخشى من “كارثة” على حقوق الإنسان بسبب وباء كورونا
أبرز المواد
 عيادات كفى تقوم بتسليم العلاج لمائة حالة ترغب في هجر السموم
أبرز المواد
 أمانة الجوف و بلدياتها تنفذ 200 جولة رقابية منذ دخول شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 حفتر يعلن الاستجابة لتفويض الشعب الليبي.. والاستعداد لإدارة البلاد
أبرز المواد
 البنوك تعيد فتح فروعها ومراكز التحويل .. وهذه أوقات “الدوام” في رمضان
أبرز المواد
 إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على دار القلم للخط العربي وتحويله لمركز عالمي
أبرز المواد
 القبض على تشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المركبات والتهديد بالسلاح الناري
أبرز المواد
 مداهمة وكر لمروجي المخدرات والأسلحة بمنطقة عسير
أبرز المواد
 وزير الصحة: الخطر مازال قائم والفيروس ينتشر في مختلف دول العالم ولا زال متواجد لدينا
أبرز المواد
رئيس البرلمان العربي يطالب بالإلتزام باتفاق الرياض لمواجهة الحوثي

رئيس البرلمان العربي يطالب بالإلتزام باتفاق الرياض لمواجهة الحوثي

أبرز المواد
الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»

الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»

أبرز المواد
هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بنسبة 24.6%

هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بنسبة 24.6%

أبرز المواد
الأمم المتحدة تخشى من “كارثة” على حقوق الإنسان بسبب وباء كورونا

الأمم المتحدة تخشى من “كارثة” على حقوق الإنسان بسبب وباء كورونا

أبرز المواد

رئيس البرلمان العربي يطالب بالإلتزام باتفاق الرياض لمواجهة الحوثي

رئيس البرلمان العربي يطالب بالإلتزام باتفاق الرياض لمواجهة الحوثي
http://almnatiq.net/?p=858152
المناطق_الرياض

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلّمي رئيس البرلمان العربي بضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019م، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف اليمنية إلى العمل على سرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض دون تأخير، بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات السياسية التي نص عليها الاتفاق كمطلب أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وضمان وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي مجدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

روابط ذات صلة

الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»

الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»
هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بنسبة 24.6%

هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بنسبة 24.6%
الأمم المتحدة تخشى من “كارثة” على حقوق الإنسان بسبب وباء كورونا

الأمم المتحدة تخشى من “كارثة” على حقوق الإنسان بسبب وباء كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*