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الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»

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الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»

الصحة النفسية تخاطب النائب العام المصري لوقف برنامج «رامز مجنون رسمي»
http://almnatiq.net/?p=858154
المناطق_متابعات

طالبت الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالقاهرة، من النائب العام المصري والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقاهرة بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري في عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وقالت الأمانة العامة للصحة النفسية، في بيان لها، إن البرنامج يسيئ للمجتمع المصري والصحة النفسية له، لافتة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومي للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج.

وأكّدت “سيكون هذا القرار الحكيم من حماة هذا الوطن وعين الشعب والمدافعين عنه مرجع وورادع لنوعية هذه البرامج التي تؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع”.

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