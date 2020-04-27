قبائل الحويطات يعبرون عن صادق ولائهم وعظيم حبهم واخلاصهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مؤكدين دعمهم لمشاريع المملكة الكبرى في نيوم وآمالا

المناطق- تبوك:

رفع مشائخ وأعيان وابناء قبيلة الحويطات بمنطقة تبوك أصدق عبارات الولاء والإخلاص والسمع والطاعة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مجددين البيعة، ومؤكدين ولائهم لله ثم المليك والوطن وأنهم يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة .

حيث عبر الشيخ عون بن عبدالله ابو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات باسمه ونيابة عن كافة قبائل الحويطات عن تجديد الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقال : إننا نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة ونشكر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – أيده الله -على مشروع نيوم الذي اطلقه سمو ولي العهد حفظه الله في منطقة نيوم لخدمة أبنائنا وتعليمهم”.منوهاً بإنعكاسات المشروع وأثره على تنمية الإنسان والمكان .

فيما نوه المواطن سويري طقيقي الحويطي بمشروع ” نيوم “والذي سيكون رافد للتنمية بالمنطقة وسيقدم الخير الكثير لأبناءهم من خلال الابتعاث والتوظيف ، وقال لايسعنا القول إلا أن نرفع أكف الذراعة لله على نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في ظل قيادتنا الرشيدة مجددين الولاء لقيادتنا الرشيدة حفظها الله

من جهته رفع الشيخ سالم بن طويرش العبيواني الحويطي أحر التهانى والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، منوهاً بالمشاريع العملاقة والتطورات القادمة التي تشهدها نيوم وآمالا ، مؤكدا بأنها بشائر خير هلت على المنطقة وأن الحويطات دوما ودائما مع القياده من الأجداد وحتى الآن ، ولن يحيدوا عن بيعتهم لآل سعود وأن الأفواه المتكلمة من الخارج مجرد حساد كما أن ( الناجح محسود ) ، وإننا دوما مع القيادة قلباً وقالبا واننا دوما نسير الى الأمام مع قيادتنا نحو التنمية والتقدم .

وفي ذات السياق قدم الشيخ عليان الزمهري الحويطي شيخ الزماهرة من الحويطات التهانئ والتبركات بحلول شهر رمضان المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين – أدام الله عزهما – ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، قائلا : نجدد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن قبيلته دوما ودائما مع القيادة .

وتطرق الشيخ ” الزمهري ” للمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها ومن أهمها مشروعي نيوم وآمالا ، واصفاً إياها بالخير الذي عم على جميع أبناء المنطقة ، وأنعكس على الحراك الاقتصادي فيها ، حيث تكون رافد من روافد التنمية في بلادنا وأن الأصوات الخارجية مجرد أبواق حاسدة ، وأننا في دولة خير ودائما بخير والحمد لله على نعمة هذه الدولة .

وقال المواطن احمد بن هايس أبو طقيقه الحويطي لنا كل الفخر والإعتزاز بحكومتنا الرشيدة على هذه التنمية وإيجاد هذه المشاريع العالمية في منطقتنا ونحن ننظر لها بعيون الفخر ونتنظرها بكل شغف ونحن قبيلتة الحويطات لم ولن يشكك أحد في ولائنا لخادم الحرمين الشريفين ولحكومتنا الرشيدة ، فأبناء الحويطات من منهم من يحارب على الجبهة ومنهم من يتعلم بالخارج لخدمة وطنه ، وهذا فيض من غيض .

إلى ذلك رفع المواطن عليان بن رفيع أبو طقيقه الحويطي تهنئته لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين ولسمو أمير منطقة تبوك بحلول هذا الشهر الكريم وللوطن كافة وللامة الإسلامية ، وقال : إننا في ظل حكومتنا الرشيدة بخير ولا نزال بخير والحمد لله منذ تأسيس هذه المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود – رحمه الله – وأننا في نعمة وخير ويجب علينا أن نكون كلنا جنود لهذه الدولة ، مبيناً أنه من أقدم الخادمين لوطننا حيث ألتحق بسلك الحماية الحدودية سنة 1381 هجريا ، وكان يخدم الدوريات على الحدود بالابل وبكل وفاء وإخلاص حتى تقاعد وما زل يؤكد وفاءه لوطنه وحرصه عليه مشيراً الى رؤية المملكة 2030 والتي سوف تعزز متانة المملكة اقتصادياً وستعود بالنفع على الابناء والأحفاد

وشاركه الشيخ عبدالله بن سليم الجرفاني الحويطي شيخ الجرافين من الحويطات التهانى والتبريكات لولاة الأمر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، منوها بأهمية مشروعي نيوم وامالا وانها مشاريع خير في المنطقة ومستقبلها الزاهي سينعكس على أجيال الوطن وأجيال من بعدهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها – بمشيئته وعفوه – وانها سوف تخلق وظائف عدة للأبناء ، مقدماً شكره لسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على اختياره لمنطقته وان الأصوات الخارجية مجرد أبواق ناعرة تبحث عن تفكيك اللحمة السعودية وهذا بعيد عنهم ان شاء الله ، مقدما شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من جهود في المنطقة و تفقده لأحوالها ، وأن هذه الدولة منذ تأسسيها وحتى اليوم هي دولة خير .

وقال الشيخ عيد البسيسي الحويطي شيخ قبيلة البسسه من الحويطات الحمد لله على مشاريع الخير التي تحدث في منطقنا وأن دولتنا وقادتنا دائما ما يسعون للتنمية وللتقدم وأن الحياة ستتغير للأفضل وأن الدولة كانت ولا زالت تقدم الخير لابنائها فالضمان يقدم للمحتاج والمتقاعد له راتبه فنحن محسودين على هذه النعم .

وقال الشيخ ابراهيم فريج المشهوري الحويطي لقد حلمنا بأن يكون للمنطقة مشاريع بهذا الحجم وقد تحقق الخلم لمنفعة المنطقة وابنائها وللجميع وانها منفعةً للجيل القادم فنحن اخذنا ما كتب الله لنا ، أما هذه المشاريع لابنائنا وكلنا ثقة بأن الدولة تقدم هذه المشاريع لخدمة المواطن في المقام الأول لتوفر له رغد الحياة .

وتبعه بالتأكيد الدكتور عليان الشامان أحد أبناء المنطقة بأن المشاريع لا ينكرها عقل بانها مشاريع تصب في مصلحة المواطن وان بلادنا بقيادة هذه الحكومة الرشيده تسعى دائما لتكون هذه الدولة في مصاف الدول المتقدمة في المكان الذي يليق بها ، وهذا ما يولد حاسدين واحقاد وهولاء الحاسدين يفتحون مجال للقنوات المغرضه تعمل من المملكة عدوا لها ، والمملكة دولة لا تعادي احد ابدا وتعمل في سبيل مصلحتها

وقال الشيخ سالم بن سليمان بن عياد الغنامي الحويطي شيخ قبيلة الغناميين من الحويطات بعد ان قدم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده – حفظهما الله – اللهم لك الحمد على هذه المشاريع التنموية ، التي لا يكرهها الا إنسان (مفلس) وأي انسان يرتكب خطأ لا يمثل الا نفسه وان الدولة وفرت لنا كل خير .

وقال الشيخ إبراهيم عوده شداد النويجعي الحويطي بهذه المناسبة ارفع اسمى التبريكات لخادم الحرمين وولي عهده وللامير فهد بن سلطان امير تبوك واننا نجدد البيعه والطاعة والولاء لسيدي خادم الحرمين ولهذا الوطن المعطاء .

وختم الشيخ محمد بن سالم الشامان شيخ قبيلة الشوامين والسليمين بتهنئة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – أدام الله عزهما- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وأنهم مع الحكومة متناغمين في السراء والضراء وان هذه الدولة في حرصها على أبنائها وحبها لتنمية لايماثلها وطن مشيداً بما تشهده حالياً من مشروعات تنموية عملاقة مثل مشروع نيوم سوف تشكل رافداً اقتصادياً ينعم بخيرها الجميع