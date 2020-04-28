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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية عبر الاتصال المرئي

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية عبر الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=858160
المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع القيادات الأمنية، بحضور مدير المباحث العامة بالمنطقة اللواء أحمد الزايدي ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري ، ومدير إدارة دوريات الأمن العقيد موسى البلوي .
وفي مستهل الاجتماع قدم سموه شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيداً بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بمنع التجول مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله .
وناقش الاجتماع وضع الخطط الاحترازية لتنظيم عملية التسوق بالفترات المسموح بها ، كما جرى مناقشة أهم الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.
واستمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
شارك في الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

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