العفو الملكي ينثر البهجة بين نزلاء السجون بجازان

المناطق_فضه عطيف

غمرت مشاعر الفرح والسرور ومظاهر الإرتياح والسعادة صباح اليوم الإثنين النزلاء والنزيلات بسجون منطقة جازان إبتهاجاً بصدور العفو الملكي الكريم عن بعض سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك ، ورفع النزلاء والنزيلات من مختلف الجنسيات أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يجزل له الاجر والمثوبة لقاء أبوته الحانيه وأياديه البيضاء التي عمت الجميع .

وبحسب رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) علي بن موسى زعله فإن هذا العفو السنوي تحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها في تعميم وزارة الداخلية ويتم تطبيقها من قبل لجان مختصة مكونة من مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحت إشراف إمارة المنطقة .

مشيرا بهذا الصدد للآثار الإيجابية المتوقعة لهذا العفو على المستفيدين والمستفيدات منه نفسيا وإجتماعياً من خلال إلتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى .

ومن جانبها رفعت رئيسةالقسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري أسمى اَيات الشكر والإمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية على هذه المكرمة الإنسانية ، معتبرة بأن هذا العفو يمثل فرصه ذهبية للنزلاء والنزيلات لمراجعة النفس والندم على مافات والعزم على عدم العودة لما بدر منهم والإستعداد لبدء حياة جديدة بعيداً عن مواطن الشبهات .