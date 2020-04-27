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مدير شرطة الرياض يقلد “التويجري” رتبة عقيد”

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مدير شرطة الرياض يقلد “التويجري” رتبة عقيد”

مدير شرطة الرياض يقلد “التويجري” رتبة عقيد”
http://almnatiq.net/?p=858171
المناطق_الرياض

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٩/٤ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، سعادة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد، هنأه خلالها على الثقة الملكية الغالية والتي تعد حافزاً لمزيدٍ من البذل والعطاء متمنياً له دوام التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.

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