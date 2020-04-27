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العميد الدعرمي يحتفل بسلامة ” عادل”

العميد الدعرمي يحتفل بسلامة ” عادل”
http://almnatiq.net/?p=858172
المناطق_الرياض
أحتفل العميد عبدالعزيز بن عثمان الدعرمي المستشار في الأمن العام بخروج شقيقه الأستاذ عادل من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي المت به.
وعبر العميد الدعرمي عن سعادته الغامرة عقب عودة أخيه لأسرته سليما بفضل الله وقدم شكره وتقديره لكل من أتصل وسأل وزار أخيه داعيا الله أن يجزل لهم الأجر والثواب .
 وقدم الأستاذ عادل الدعرمي وافر الشكر والتقدير لكل من تابع حالته الصحية.
من جانبه عبر الزميل الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع المسئول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن سعادته بتماثل الأخ الزميل الاستاذ عادل الدعرمي للشفاء داعيا الله سبحانه و تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية ويجعل مااصابه في موازين حسناته .

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