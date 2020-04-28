الإمارات تسجل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

أفادت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي بارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 2090حالة، بعد تسجيل 112 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعلنت الدكتورة آمنة بأن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة ، حيث أجرى القطاع الصحي 29,984 فحصا جديدا، والتي أسهمت في الكشف عن 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 10,839 حتى الآن، فيما يصبح عدد حالات الإصابة بالفيروس التي ما زالت تتلقى العلاج 8667 حالة من جنسيات مختلفة.

وأعلنت آمنة الشامسي عن 6 وَفَيَات من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوَفَيَات المسجلة إلى 82 وفاة.