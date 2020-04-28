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مدرب أخضر الصالات يجتمع باللاعبين “عن بُعد”

مدرب أخضر الصالات يجتمع باللاعبين “عن بُعد”
http://almnatiq.net/?p=858183
المناطق - الرياض

اجتمع المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني لويس فونسيكا، امس بلاعبي المنتخب عبر الاتصال عن بعد.
وجاء الاجتماع ضمن البرنامج الإعدادي تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا “تركمانستان 2020” والمقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل، حيث وضع الجهاز الفني خطته للتواصل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية التي تشهد تعليق جميع الفعاليات الرياضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
ويحرص المدير الفني لمنتخب كرة قدم الصالات على متابعة اللاعبين والإشراف على برنامجهم اليومي وأداء التمارين اللياقية في منازلهم.
يذكر أن المنتخب السعودي سيشارك في البطولة ضمن المجموعة الرابعة بجوار منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.

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