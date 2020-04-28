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رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين تسمح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية

رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين تسمح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية

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رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين تسمح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية

رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين تسمح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية
http://almnatiq.net/?p=858202
المناطق - الرياض

أبلغت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الأندية السماح للاعبين بالعودة للتدريبات الفردية في منشآت فرقهم في الثامن من مايو القادم في المناطق التي تسمح بها اللوائح الحكومية.
وعلقت منافسات الدوري منذ 11 مارس الماضي وذلك بعد ثبوت إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ”كوفيد-19″، لتنضم السلة الأمريكية إلى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والعالمية المجمّدة بسبب تفشي الفيروس.
وتأتي ولاية جورجيا وأوكلاهوما من بين أولى الولايات التي تضم فرق مشاركة في دوري المحترفين التي خففت من لوائح الحجر الصحي، ما فتح الباب أمام التدريبات المحتملة في صالات رياضية وملاعب النادي.
وجاء في بيان للرابطة “أن الغرض من التغييرات السماح ببيئة آمنة وخاضعة للرقابة للاعبين للتدريب في الولايات التي تسمح لهم بذلك، وخلق عملية لتحديد خيارات التدريب الآمن للاعبين الموجودين في ولايات أخرى”.
وأكدت الرابطة أنها لن تسمح لأكثر من أربعة لاعبين في المنشأة في الوقت نفسه وأنه لا يمكن للمدربين أو المساعدين المشاركة في التدريبات.

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