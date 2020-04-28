الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

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http://almnatiq.net/?p=858208
المناطق - وكالات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، 28 أبريل 2020 .

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

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