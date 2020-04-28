مصدر: لا صحة لنقل سكان إحدى الجاليات إلى مخيمات منى

المناطق - مكة المكرمة

كشف مصدر عن عدم صدور أي توجيهات رسمية حتى الآن حول ما يتم تداوله في الأوساط الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن نقل سكان إحدى الجاليات من الأحياء السكنية في مكة المكرمة إلى مخيمات منى بهدف تعقيمها.

ووفقا لـ”عكاظ”، أكد المصدر أنه في حال صدور أي توجيهات سيتم بثها عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على «تويتر»، وهو المرجع الرسمي لأي أخبار عن المنطقة.

وكانت معلومات متناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى صدور توجيهات بنقل سكان عدد من الأحياء السكنية في مكة المكرمة إلى مخيمات منى بهدف تعقيم الأحياء.