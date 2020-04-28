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المسحل: هناك إمكانية لعودة الدوري في أغسطس

المسحل: هناك إمكانية لعودة الدوري في أغسطس
http://almnatiq.net/?p=858225
المناطق - الرياض

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل إمكانية عودة الدوري في أغسطس إذا سمحت الظروف، لافتاً إلى أن موعد استئناف الدوري ليس متاحاً حتى الآن بشكل نهائي.

وأشار المسحل إلى أن اتحاد الكرة يعمل بتناغم كامل مع وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ من أجل تحقيق الأهداف الرياضية المشتركة في تلك الظروف.

وقال: “نعمل كمنظومة واحدة متناسقة الأداء في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونسير وفق خطة حكومية متوازنة تقوم عليها جهات متخصصة”.

وحول التأثيرات الاقتصادية القادمة ومدى الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب بالأندية أوضح المسحل أن الاتحاد السعودي أعلن عن استمرار عدد الأجانب نفسه لموسمين قادمين، ولا توجد نية حالياً لتغيير العدد.

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