بر الجوف توزع أكثر من 1000 وجبة إفطار وسحور يوميًا

المناطق - سكاكا

بدأت جمعية البر الخيرية بالجوف بتوزيع أكثر من 1000 وجبة فطور وسحور يومياً للوافدين المنقولين من مساكنهم إلى المدارس وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ضمن مبادرة غذاؤنا واحد والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والممولة من قبل الصندوق المجتمعي .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي بأن الجمعية وبدعم من الوزارة قد بدأت منذ أول ليلة رمضانية بتوزيع وجبات السحور والإفطار على أكثر من 1000 وافد في ثمانية مواقع متفرقة.

وأضاف بأن الجمعية وبالتعاون مع جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم) تشرف على توزيع الوجبات على الوافدين بأكثر من 40 موظفًا ومتطوعًا تم توزيعهم على جميع المواقع.

وقدّم الخالدي جزيل شكره وامتنانه للقائمين على مبادرة غذاؤنا واحد نظير حرصهم ومتابعتهم اليومية لتقديم هذه الوجبات لمستحقيها.

كما قدّم الخالدي الشكر والعرفان لمتطوعي جمعية (يمناكم) نظير تعاونهم مع الجمعية في توزيع الوجبات وإيصالها للصائمين بكل سلاسة.