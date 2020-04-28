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أكثر من 500 جولة رقابية بفرع وزارة التجارة بالجوف خلال أسبوع وتسجيل 43 مخالفة

أكثر من 500 جولة رقابية بفرع وزارة التجارة بالجوف خلال أسبوع وتسجيل 43 مخالفة

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“مدني الجوف” يخمد حريقًا بالشاشة الإلكترونية لسوق الخضار

“مدني الجوف” يخمد حريقًا بالشاشة الإلكترونية لسوق الخضار

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“مدني الجوف” يخمد حريقًا بالشاشة الإلكترونية لسوق الخضار

“مدني الجوف” يخمد حريقًا بالشاشة الإلكترونية لسوق الخضار
http://almnatiq.net/?p=858242
المناطق - الجوف

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا مساء هذا اليوم من إخماد حريق نشب بلوحة الأسعار بسوق خضار سكاكا.
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغاً عبارة عن حريقًا أندلع باللوحة الخاصة للأسعار بسوق الخضار بمدينة سكاكا وتمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد إصابات ولله الحمد .

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