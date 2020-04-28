أكثر من 500 جولة رقابية بفرع وزارة التجارة بالجوف خلال أسبوع وتسجيل 43 مخالفة

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف خلال الأسبوع الماضي 513 جولة تفتيشية بمدينة سكاكا للتحقق من وفرة السلع والمخزون ومباشرة بلاغات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة التجارة في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مراقبة مخزون السوق وثبات أسعاره.

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالجوف سامي بن سعود الرويلي، أن الجولات والبالغ عددها 513 جولة سجلت خلالها 43 مخالفة تمثلت في مغالاة في الأسعار ، كما باشرت الفرق 158 بلاغا تم الوقوف عليها والنظر بها، مبينا أن الجولات استهدفت مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز.

وأكد الرويلي وفرة المنتجات والسلع التموينية الضرورية مع وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار ، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم 1900 أو عبر تطبيق