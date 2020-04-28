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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=858259

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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