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محاكم المملكة تصدر 10897 حكماً عن بعد

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محاكم المملكة تصدر 10897 حكماً عن بعد

محاكم المملكة تصدر 10897 حكماً عن بعد
http://almnatiq.net/?p=858262
المناطق - واس

واصلت محاكم المملكة أعمالها وخدمة المستفيدين عن بعد دون توقف، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأعلنت وزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم، بلغت 10897 حكمًا، وذلك خلال فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
واستحدثت وزارة العدل العديد من الخِدْمات والأنظمة التقنية التي تسمح بخدمة المستفيدين عن بُعد، وتتيح لموظفي المرافق العدليّة ممارسة أعمالهم اليومية بكل يسر وسهولة لضمان تيسير الخدمة على المستفيدين وهم في منازلهم، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.
وأطلقت الوزارة ضمن منظومة خِدْماتها عن بعد العديد من الخِدْمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونياً دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.

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