الهند : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 934 والإصابات إلى 29435 إصابة

المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) إلى 934 حالة وفاة فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 29435 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل 62 وفاة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 1543 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وما تزال ولاية ماهاراشترا من أشد الولايات تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 369 شخصا وأصيب 8590 آخرون حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 162 وفاة وإصابة 3548 آخرين.

وفرضت الحكومة المركزية الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات المواصلات وإغلاق الحدود في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.