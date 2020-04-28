احدث الأخبار

سيول: لا مؤشرات حول صحة كيم.. واليابان: نتابع باهتمام
أبرز المواد
 أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش
أبرز المواد
 مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي
أبرز المواد
 فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد
أبرز المواد
 ما هي المفاجآت الصحية غير السارة التي تنتظرنا بعد وباء كورونا؟
أبرز المواد
 الهند : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 934 والإصابات إلى 29435 إصابة
أبرز المواد
 محاكم المملكة تصدر 10897 حكماً عن بعد
أبرز المواد
 أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 “أجهزة كورونا المغشوشة”.. أزمة جديدة بين واشنطن وبكين
أبرز المواد
 ليبيا.. حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد
أبرز المواد
 هل يؤجل كورونا الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ ترامب يجيب
أبرز المواد
 أكثر من 500 جولة رقابية بفرع وزارة التجارة بالجوف خلال أسبوع وتسجيل 43 مخالفة
منطقة الجوف
سيول: لا مؤشرات حول صحة كيم.. واليابان: نتابع باهتمام

سيول: لا مؤشرات حول صحة كيم.. واليابان: نتابع باهتمام

أبرز المواد
أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش

أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش

أبرز المواد
مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

أبرز المواد
فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

أبرز المواد

ما هي المفاجآت الصحية غير السارة التي تنتظرنا بعد وباء كورونا؟

ما هي المفاجآت الصحية غير السارة التي تنتظرنا بعد وباء كورونا؟
http://almnatiq.net/?p=858268
المناطق - وكالات

حذر طبيب القلب الروسي يوري بيلينكوف، مدير مستشفى أستروموف بجامعة Sechenov، من أن يلحق وباء كورونا، أضرارا مؤجلة بصحة الناس، مماثلة لما ألحقه “انهيار الاتحاد السوفيتي بالروس”.

وقال في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” الليلة الماضية: “ليس للفيروس التاجي تأثير مباشر على الصحة فحسب، بل له أيضا تأثير سلبي متأخر”.

وأوضح اختصاصي القلب أن: “النقطة السلبية هي أنه بسبب الوباء، قد يزيد عدد ضحايا أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وشرح طبيب القلب المعروف قائلا: “سيزداد معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا ليس اكتشافا جديدا، فقد شهدنا ذلك بالفعل منذ عام 1991 عند انهيار الاتحاد السوفيتي، إذ بعد ستة أشهر، زاد معدل الوفيات بشكل حاد، ثم تبع ذلك خلل، ثم حدثت أزمات، وكل هذه الاضطرابات الاجتماعية أدت إلى زيادة الوفيات بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي”.

وخلص للقول: “من المستحيل تجاهل الخمول القسري، والتغذية غير المتوازنة، ونقص التواصل الاجتماعي الذي يعاني منه الناس أثناء العزلة الذاتية”.

وحذر بيلينكوف من أن :”كل هذا سيؤدي بعد الوباء إلى زيادة في أزمات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية، ولتجنب ذلك، ينصح الخبراء، بممارسة التمارين الرياضية كل يوم أو القيام ببعض التمارين المنزلية، ومحاولة تناول الطعام بشكل صحيح والتواصل مع الأقارب والأصدقاء قدر الإمكان حتى لا تعاني من الشعور بالوحدة وتحافظ على مزاج جيد”.

روابط ذات صلة

سيول: لا مؤشرات حول صحة كيم.. واليابان: نتابع باهتمام

سيول: لا مؤشرات حول صحة كيم.. واليابان: نتابع باهتمام
أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش

أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش
مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*