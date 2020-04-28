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فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

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فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد

فريق هندسي سعودي يبتكر كاشفا لكورونا عن بعد
http://almnatiq.net/?p=858271
المناطق - متابعات

تمكن فريق هندسي سعودي من ابتكار جهاز يرصد المصابين بفيروس كورونا، ويصدر بيانات لا تقتصر فقط على قياس درجة الحرارة، وتم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وأكد رئيس الفريق المهندس سيف بن غازي الحيسوني، أن “كاشف كورونا سيبدد كل المخاوف، ويستطيع رؤية الفيروس، رأي العين، كما سينضم الابتكار لقائمة من الجهود المبذولة من قبل المملكة لمواجهة الفيروس علميا وتقنيا واحترازيا”.

وأضاف: “ابتكار التعرف على كورونا، يعتمد على مبدأ الابتكار الخاص بنا، والذي تم تقديمه كابتكار لمنظمة الملكية الفكرية في سويسرا “WIPO”، وتم النشر العالمي له كابتكار سابق باسمنا بعنوان التحاليل الطبية باستخدام الامتصاص الضوئي والمنطق الضبابي”.

وتابع: “بناء على المعطيات يأمل فريق الابتكار في الحصول على نتائج في التعرف على فيروس كورونا، عبر الآلية التي تم بها تحقيق نتائج ممتازة على قياس الغلوكوز في الدم”.

وشدد الحيسوني على أن “الجهاز ليس مجرد اختراع طبي آلي، ولكنه منجز علمي تقني وطني نتشرف بتصنيعه لمساعدة البشرية جمعاء لمواجهة هذا الوباء”.

ويسعى الفريق إلى طرح الجهاز عالميا باسم السعودية عقب تسجيل براءة الابتكار.

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