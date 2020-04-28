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مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

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مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يشارك في حفل الاستقبال الافتراضي بمناسبة اليوم الوطني الهولندي
http://almnatiq.net/?p=858274
المناطق - واس

شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، في حفل الاستقبال الافتراضي الذي أقامه المندوب الدائم لمملكة هولندا لدى الأمم المتحدة السفير كارل فان أوسترم، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
حضر الحفل الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي جمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

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