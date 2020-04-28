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أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش

أسعار النفط تهوي مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش
http://almnatiq.net/?p=858277
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالمياً وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستوى متدن عند 10 دولار للبرميل اليوم. وسجل هبوطا 12.8% أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأميركي 25% أمس.

ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي أحدت تعاملات فقد 4.3 بالمئة ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل.

وخسر خام القياس أمس 6.8% وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو حزيران في 30 أبريل.

ويأتي انخفاض أسعار النفط في العقود الآجلة تسليم يونيو وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.

وسجلت التعاملات الآجلة علي النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في 8 من الأسابيع التسعة السابقة.

وامتلأت 70% من طاقة التخزين بمركز كوشينج وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الأمريكي بحلول منتصف نيسان. ويقول متعاملون إن الطاقة المتاحة مستأجرة كلها بالفعل.

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