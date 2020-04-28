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إدارة الجوازات بمنطقة جازان تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

إدارة الجوازات بمنطقة جازان تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

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إدارة الجوازات بمنطقة جازان تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول

إدارة الجوازات بمنطقة جازان تشارك القطاعات الأمنية بتطبيق منع التجول
http://almnatiq.net/?p=858285
جازان - فضة عطيف

تشارك إدارة الجوازات بمنطقة جازان ضمن القطاعات الأمنية المساندة بتطبيق تعليمات أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد.
ووثقت “واس” عبر عدسات مصوريها تكاتف تلك الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم مسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس “كورونا” المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.

 

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