روسيا تسجل 6411 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 93558 حالة.

وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له أن عدد الوفيات ارتفع إلى 867 بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة الثامنة بعدد المصابين بفيروس كورونا.