أمير منطقة جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي لنزلاء الحق العام

جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائبه ، تعليماته للجهات المختصة بتشكيل اللجان المكلفة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام ، ويأتي ذلك تمشياً مع الأمر السامي الكريم الصادر يوم أمس والقاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويشمل كل من الإصلاحية الرئيسية بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية .

وبحسب المتحدث الرسمي للإمارة ورئيس لجنة ” تراحم ” لرعاية السجناء وأسرهم أ. علي بن موسى زعله فإن هذه اللجان تضم مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون وممثلين عن إمارة المنطقة ( إدارة شؤون النزلاء والموقوفين ) والمحافظات ذات العلاقة إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنميةالإجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات وتباشر اللجان مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى انفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة ومتابعة سمو نائبه المباشرة ، المبلغة للجميع.