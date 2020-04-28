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محافظ الوجه يثمن جميع المبادارات ضمن حملة يدا بيد

منطقة تبوك

محافظ الوجه يثمن جميع المبادارات ضمن حملة يدا بيد

محافظ الوجه يثمن جميع المبادارات ضمن حملة يدا بيد
http://almnatiq.net/?p=858303
المناطق - تبوك
في إطار الحراك الكبير الذي تقوده المملكة بمختلف القطاعات وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله لتداعيات جائحة كورونا
وضمن مبادرة يدأ بيد التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك
ثمن محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي الشراكة المجتمعية بين جمعية أبي بكر الصديق الخيرية ومستشفى محافظة الوجه لمواجهة جائحة كورونا، كما ثمن مبادرة رجل الأعمال محمد عبدالله الصالح بتقديمه فندق المرسى تحت تصرف وزارة الصحة ليكون مقراً للحجر الصحي في المحافظة.
واضاف التميمي أن مثل هذه المبادرات من أبناء هذا الوطن المعطاء واجب وطني والتزام بالمسؤولية الاجتماعيه وحرصاً منا على الوفاء بواجباتنا تجاه المجتمع ودعم للجهود الحكوميه لمواجهه فيروس كورونا داعيا الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الجائحة عن البلاد والعباد ويحفظ هذا الوطن المعطاء .

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