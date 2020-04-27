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صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض

صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض

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صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض

صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض
http://almnatiq.net/?p=858329
الدمام - فهد المريخي
إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام أحد المواطنين بتصوير حاوية بجانب منزله فيها نفايات وصفها أنها من أحد الإدارات المساندة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية
    فإن صحة الشرقية تؤكد أنها تستنكر مثل هذا التصرف الخاطئ وتود التوضيح أنه قد تم الوقوف على مضمون المقطع، وبدايةً تشير أن النفايات المشار إليها هي ليست مستلزمات جديده هي مواد تم استخدامها وقد استهلكت للغرض المخصص لها ، ويجدر التأكيد على أنها غير ملوثة وغير معدية . ومع ذلك نؤكد أن رميها في المكان المعني مرفوض وأن هذا التصرف كان اجتهاداً فردياً خاطئاً وغير مسؤول من قبل عدد من عمال أحد الشركات المتعهدة بالنظافة مخالفين بذلك التعليمات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه النفايات، وجرى التعامل معها حسب معايير السلامة ورفعها في حينه وتم التخلص منها بطريقة سليمه.
   وبناءً عليه وجه مدير عام صحة الشرقية المتعهد بعقد النظافة للتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين حسب الأنظمة الجزائية ضماناً لعدم تكرار ذلك.

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