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صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم

صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم

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صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم

صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم
http://almnatiq.net/?p=858332
المناطق - حفر الباطن
قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الصحة النفسية خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم حيث قدم الفريق المختص الاستشارات النفسية والإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) دون الحاجة لمراجعة المستشفى ،بالإضافة إلى خدمة صرف الدواء وإيصاله إلى المرضى في منازلهم ، وجاءت هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أطلقتها صحة حفر الباطن والتي تساهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية والنفسية والدوائية للمستفيدين تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الاستشارات الطبية والخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات

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