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الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة

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الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة

الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة
http://almnatiq.net/?p=858333
المناطق - الرياض

أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، أنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتم تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و91 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

وتفصيلًا ووفق وكالة الأنباء الإماراتية؛ فإنه تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمخالطين لهم وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهَمَ تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 11.380 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة؛ بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 89 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2.181 حالة.

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