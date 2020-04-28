احدث الأخبار

وفاة مدرب النصر السابق بعد مسيرة حافلة
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم
المنطقة الشرقية
 صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض
المنطقة الشرقية
 تغريدة تلمح بانقلاب عسكري على ترمب تثير الجدل
أبرز المواد
 الصين تتهم أميركا “بأكاذيب للتهرب من مسؤولية كورونا”
أبرز المواد
 إيران: 1112 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى5877
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.58%
أبرز المواد
 ” كاكست ووقاية ” تبادران إلى دراسة العوامل الجينية المؤدية إلى اختلاف شدة الإصابات بكوفيد-19 بين السعوديين
أبرز المواد
 إطلاق سراح 75 نزيلاً في مختلف سجون الحدود الشمالية بمناسبة شهر رمضان
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة تبوك تخالف وتنذر ما يزيد عن 500 منشأة تجارية بالمنطقة في أربعة ايام
منطقة تبوك
 محافظ الوجه يثمن جميع المبادارات ضمن حملة يدا بيد
منطقة تبوك
وفاة مدرب النصر السابق بعد مسيرة حافلة

وفاة مدرب النصر السابق بعد مسيرة حافلة

أبرز المواد
الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة

الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم

صحة حفر الباطن تقدم خدماتها العلاجية والدوائية لـ970 مستفيد في منازلهم

المنطقة الشرقية
صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض

صحة الشرقية : رمي نفايات طبيه أمام أحد المنازل بالدمام اجتهاد فردي مرفوض

المنطقة الشرقية

وفاة مدرب النصر السابق بعد مسيرة حافلة

وفاة مدرب النصر السابق بعد مسيرة حافلة
http://almnatiq.net/?p=858340
المناطق - الرياض

توفي الثلاثاء، روبرت هيربان المدرب الفرنسي الشهير عن عمر يناهز الـ81 عاما بمستشفى سانت إتيان في فرنسا بعد معانته مع المرض.
ويعد هيربان من أساطير نادي سانت إتيان الفرنسي حيث ارتدى شعار الفريق الجنوبي طوال مسيرته في الملاعب في الفترة مابين العام 1957 إلى العام 1972.
وبعد اعتزاله اللعب تولى تدريب سانت إتيان وقاده إلى تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بالدوري الفرنسي 4 مرات، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 1976.
في موسم 1985-1986 حضر صاحب الشعر المجعد إلى الرياض في مهمة إعادة أصفرها النصر إلى المنصات حيث كان يعاني حينها من غياب عن البطولات قارب الـ5 أعوام على الرغم من كتيبة النجوم التي يضمها الفريق يتقدمهم أسطورته ماجد عبدالله ويوسف خميس ومحيسن الجمعان والعديد من الأسماء المميزة.
وبعد توليه زمام الأمور في النصر قاد هيربان الفريق للعودة إلى منصات التتويج بعد فوزه بلقب كأس الملك موسم 1986 على حساب الاتحاد بهدف وحيد حمل توقيع قائده في ذلك الوقت يوسف خميس، بعد ذلك عاد هيربان إلى فريقه سانت إتيان حتى العام 1990.

روابط ذات صلة

الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة

الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 11.380 حالة
تغريدة تلمح بانقلاب عسكري على ترمب تثير الجدل

تغريدة تلمح بانقلاب عسكري على ترمب تثير الجدل
الصين تتهم أميركا “بأكاذيب للتهرب من مسؤولية كورونا”

الصين تتهم أميركا “بأكاذيب للتهرب من مسؤولية كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*