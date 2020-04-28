وفاة مدرب النصر السابق بعد مسيرة حافلة

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توفي الثلاثاء، روبرت هيربان المدرب الفرنسي الشهير عن عمر يناهز الـ81 عاما بمستشفى سانت إتيان في فرنسا بعد معانته مع المرض.

ويعد هيربان من أساطير نادي سانت إتيان الفرنسي حيث ارتدى شعار الفريق الجنوبي طوال مسيرته في الملاعب في الفترة مابين العام 1957 إلى العام 1972.

وبعد اعتزاله اللعب تولى تدريب سانت إتيان وقاده إلى تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بالدوري الفرنسي 4 مرات، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 1976.

في موسم 1985-1986 حضر صاحب الشعر المجعد إلى الرياض في مهمة إعادة أصفرها النصر إلى المنصات حيث كان يعاني حينها من غياب عن البطولات قارب الـ5 أعوام على الرغم من كتيبة النجوم التي يضمها الفريق يتقدمهم أسطورته ماجد عبدالله ويوسف خميس ومحيسن الجمعان والعديد من الأسماء المميزة.

وبعد توليه زمام الأمور في النصر قاد هيربان الفريق للعودة إلى منصات التتويج بعد فوزه بلقب كأس الملك موسم 1986 على حساب الاتحاد بهدف وحيد حمل توقيع قائده في ذلك الوقت يوسف خميس، بعد ذلك عاد هيربان إلى فريقه سانت إتيان حتى العام 1990.