“الخطوط السعودية” تنفي عودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم

نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم ، مؤكدة بأن عودة الرحلات لطبيعتها مؤجل حتى إشعار آخر ومرتبط بصدور التوجيهات من الجهات المختصة.
إشارة إلى ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات .
توضح #الخطوط_السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات ، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية .
وتهيب #الخطوط_السعودية الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية .
— المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 28, 2020
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.
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