“الخطوط السعودية” تنفي عودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم

المناطق - واس

نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم ، مؤكدة بأن عودة الرحلات لطبيعتها مؤجل حتى إشعار آخر ومرتبط بصدور التوجيهات من الجهات المختصة.

إشارة إلى ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات . توضح #الخطوط_السعودية بأنه غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات ، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية . وتهيب #الخطوط_السعودية الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية . — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 28, 2020



وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.