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نائب أمير نجران يبارك حملة “شبابنا فيهم الخير”

نائب أمير نجران يبارك حملة “شبابنا فيهم الخير”
http://almnatiq.net/?p=858346
المناطق - واس

بارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران رئيس مجلس شباب المنطقة انطلاق حملة “شبابنا فيهم الخير ” التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الشباب في الأعمال التطوعية التي تنفذ في منطقة نجران تحت إشراف مجلس شباب المنطقة، مشيراً سموه إلى أن هذه الحملة المباركة توافق تطلعات وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تشجيع السواعد الوطنية على الأعمال التطوعية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول أهمية العمل التطوعي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، منوهاً سموه بالدور الكبير الذي قامت به المملكة في مكافحة هذا الوباء وذلك بتسخير كافة الإمكانيات الآلية والبشرية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة.
وأشاد سموه بالأعمال التطوعية التي يقدمها شباب وشابات منطقة نجران لخدمة أهالي المنطقة، مؤكداً أن هذا الأمر يعكس الوجه الحقيقي لأبناء هذا الوطن في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
من جانبه أوضح أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله بن منيف أن هذه الحملة تأتي وفق رؤية المملكة 2030 في حث الشباب على الأعمال التطوعية، والاستفادة من طاقاتهم بما يخدم الوطن والمواطن، منوهاً بمتابعة سمو نائب أمير منطقة نجران لكافة أعمال مجلس شباب المنطقة.

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