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صحة الرياض تقدم بعض مشاريع الأشعة والمبادرات لمشروع التحول المؤسسي لأقسام الأشعة

صحة الرياض تقدم بعض مشاريع الأشعة والمبادرات لمشروع التحول المؤسسي لأقسام الأشعة

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صحة الرياض تقدم بعض مشاريع الأشعة والمبادرات لمشروع التحول المؤسسي لأقسام الأشعة

صحة الرياض تقدم بعض مشاريع الأشعة والمبادرات لمشروع التحول المؤسسي لأقسام الأشعة
http://almnatiq.net/?p=858367
المناطق - الرياض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بعض انجازات الاشهر الستة الأولى من هذا العام 1441هـ لأقسام الاشعه بالمستشفيات والمراكز الصحيه.

حيث اكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص “صحة الرياض” على متابعه خطه التحول لاقسام الاشعه بمستشفيات صحه الرياض وتحديد المبادرات والخطه الزمنيه المتوقعه لكل مبادره كما نوه على اهميه استثمار كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية من خلال المشاريع التطويرية للخدمات التخصصية بالمرافق الصحية.

من جانبه أكد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن «صحة الرياض» قامت بمجموعه من المشاريع التشغيلية والتطويرية لتحسين جودة تقديم الخدمات الاشعاعية وذلك باستحداث ومتابعة مؤشرات قياس الاداء المتعلقة بأقسام الأشعة خلال الربع الأول من 2020 مثل الاستخدام الامثل وتقليل مواعيد انتظار المرضى في اقسام التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، ومؤشر حالات تجلط الدم الوريدي ومؤشر الحالات الحرجه اثناء فحوص الاشعه وكذلك المساهمه في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي عن طريق ايجاد اليه سهله وجاذبه للفئات المستهدفه.

كما اوضح انه تم الربط المباشر لمشروع طب الأشعة الاتصالي في كل من مستشفى الدوادمي ومستشفى القويعية فيما يجري العمل والتنسيق مع الوزاره لمتابعه سير العمل في مستشفيات عفيف – المجمعة – الافلاج – الزلفي .
مؤكدا أنه يجري العمل حالياً في تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفيات الارطاوية – المزاحمية.

ولفت إلى أنه تم توريد وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بكل من مستشفيات الملك خالد بالخرج ومستشفى الدوادمي، كما تم توريد وتشغيل أجهزة تصوير الثدي في مستشفيات عفيف و شقراء وحوطة بني تميم ، إضافة إلى توريد وتشغيل جهاز الاشعة العامة في كل من مستشفى رويضة العرض ومستشفى رماح ، وتوريد وتشغيل جهاز الاشعة المتحرك بمجمع إرادة في الرياض ، كما تم أخذ موافقة وزارة الصحة على تجهيز وتقديم خدمات الاشعه المقطعيه بمستشفى الرين.

كما تم الانتهاء من مسوده مشروع تطوير أجهزة الاشعة بالمراكز الصحية إلى أجهزة رقمية ورفعها لسعاده المدير العام ومتابعه الصيانه والاحتياج والتجهيز للبدء في خطه معايره وفحص اجهزه الاشعه.

من جانبه قال مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية اخصائي اول عبد الحكيم الغديّر إن هذه الإنجازات والخطوات الاحترازيه ستسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمه وتدعم جاهزية اقسام الاشعه بمستشفيات صحه الرياض.

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