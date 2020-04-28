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“هدف” يدعو موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى التسجيل يوم الجمعة في برنامج اللغة الإنجليزية عبر “دروب”

“هدف” يدعو موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى التسجيل يوم الجمعة في برنامج اللغة الإنجليزية عبر “دروب”

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“هدف” يدعو موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى التسجيل يوم الجمعة في برنامج اللغة الإنجليزية عبر “دروب”

“هدف” يدعو موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى التسجيل يوم الجمعة في برنامج اللغة الإنجليزية عبر “دروب”
http://almnatiq.net/?p=858370

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، موظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، إلى التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية عن بُعد من خلال منصة التدريب الإلكترونية ” دروب”، وذلك في الأول من مايو المقبل.

ومن المقرر أن يغلق التسجيل في ‪12 مايو، على أن يبدأ التدريب في ‪7 يونيو المقبل لمدة شهرين، كما أن التدريب سيكون على دفعات متتالية، فمن لم يتسنى له فرصة التسجيل أو القبول ضمن الدفعة الأولى والتي سيبدأ التدرب لها ‪7 يونيو، فإنه يمكنه التقديم على الدفعة التالية التي سيعلن عنها بعد شهر من بداية تدريب الدفعة الأولى.

ويأتي طرح البرنامج التدريبي تلبية لاحتياج منشآت القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة في اللغة الإنجليزية؛ وذلك ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (‪‪COVID-19).

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم تدريب نوعي لمدة شهرين لكل مرشح، ويمكن للمتدرب التقدم في مستويات اللغة الإنجليزية الستة عشر المتاحة في البرنامج التدريبي وفق أدائه الشخصي وسرعة تعلمه خلال فترة التدريب.

ويشترط البرنامج، أن يكون المتدرب سعودياً واجتاز ثلاثة دورات تدريبية في “دروب” خلال الأشهر الثلاث الماضية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني “دروب” ‪‪doroob.sa، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويسعى برنامج “دروب”، إلى تطوير مهارات المستفيدين من أبناء وبنات الوطن، فهو برنامج شامل؛ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

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