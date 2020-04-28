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الهيئة الملكية تعلن عن الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية

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الهيئة الملكية تعلن عن الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية

الهيئة الملكية تعلن عن الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=858376
المناطق - الجبيل الصناعية

أعدت الهيئة الملكية بالجبيل العديد من الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية خلال فترة السماح والتي تبدأ غدٍ الأربعاء وذلك بإغلاق كل أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أوالعروض ، وإزالة كل الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات ، ووجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل .

ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته38 درجة، وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافي عند المداخل ،ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بارتداء الكمامات، والالتزام بتعقيم كامل المنشأة كل 24 ساعة ، ومنع دخول الأشخاص تحت سن 15 سنة ، وتوفير عدد كافي من رجال الأمن وعمل جولات مستمرة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ،

ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى إغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج إلا في الحالات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حيث يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد .

الجدير بالذكر إن هذه الإشتراطات تأتي بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح.

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