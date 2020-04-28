احدث الأخبار

“الرقش” من الأطباق الرئيسية المتوارثة على المائدة الرمضانية بنجران
منطقة نجران
 إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح
أبرز المواد
 مجلس بناء يؤيد 33 مبادرة لمواجهة “كورونا” ويدشن الحملة الاعلامية والتسويقية لعام ٢٠٢٠ م
المنطقة الشرقية
 مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين
أبرز المواد
 الوزير الفضلي يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي
أبرز المواد
 إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام تعمل على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام
أبرز المواد
 “هدف” يدعو المنشآت لتسجيل السعوديين الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف حتى 10 مايو
أبرز المواد
 الهيئة الملكية تعلن عن الإشتراطات والاحترازات للسماح بفتح المحلات التجارية بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 ٩٥٤ معلماً ومعلمة بالشرقية يحققون نسبة ١٠٠٪؜ في تفعيل المنصة الرقمية لبوابة المستقبل .. وتكريمهم الكترونياً
المنطقة الشرقية
 “هدف” يدعو موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى التسجيل يوم الجمعة في برنامج اللغة الإنجليزية عبر “دروب”
أبرز المواد
 صحة الرياض تقدم بعض مشاريع الأشعة والمبادرات لمشروع التحول المؤسسي لأقسام الأشعة
منطقة الرياض
 وزارة الصحة: تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
“الرقش” من الأطباق الرئيسية المتوارثة على المائدة الرمضانية بنجران

“الرقش” من الأطباق الرئيسية المتوارثة على المائدة الرمضانية بنجران

منطقة نجران
إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح

إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح

أبرز المواد
مجلس بناء يؤيد 33 مبادرة لمواجهة “كورونا” ويدشن الحملة الاعلامية والتسويقية لعام ٢٠٢٠ م

مجلس بناء يؤيد 33 مبادرة لمواجهة “كورونا” ويدشن الحملة الاعلامية والتسويقية لعام ٢٠٢٠ م

المنطقة الشرقية
مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

أبرز المواد

إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام تعمل على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام

إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام تعمل على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=858383
المناطق - واس

قامت إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في جميع المصليات الداخلية وذلك خلال أداء جميع الفروض انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق أعلى معايير السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والتي من شأنها الحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي أن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محددة وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية حيث يقوم موظفي إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين, وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عددٍ محدد.
من جانبه بين مدير إدارة الممرات ناصر حمزي أن أعمال إدارة الممرات قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
يذكر أن الرئاسة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

روابط ذات صلة

إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح

إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح
مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين
الوزير الفضلي يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي

الوزير الفضلي يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الموافقة السامية على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*