إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام تعمل على تطبيق التباعد الاجتماعي في عموم مصليات المسجد الحرام

المناطق - واس

قامت إدارتا الأمن والممرات بالمسجد الحرام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في جميع المصليات الداخلية وذلك خلال أداء جميع الفروض انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق أعلى معايير السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والتي من شأنها الحفاظ على صحة الفرد وحمايته من العدوى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي أن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محددة وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية حيث يقوم موظفي إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين, وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عددٍ محدد.

من جانبه بين مدير إدارة الممرات ناصر حمزي أن أعمال إدارة الممرات قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الرئاسة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.