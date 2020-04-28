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مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

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مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين
http://almnatiq.net/?p=858392

صـرح الـمتحـدث الـرسـمي لـلمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات بأن الجهات المختصة بالمديرية ، وهي تتابع المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة ، تمكنت من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمـفـيتـامـين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار حـيث تـم عـلى الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك ، وتم ـــ بتوفيق الله ـــ إحباط محاولة التهريب ، وضبط المواد المخدرة المكونة من ( 19,264,000) تسعة عشر مليونا ومائتين وأربعة وستين ألف قرص أمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة) ، كما تم القبض على المتورطين فـي استقبالها ، وعددهم (4) متهمين ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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