مجلس بناء يؤيد 33 مبادرة لمواجهة “كورونا” ويدشن الحملة الاعلامية والتسويقية لعام ٢٠٢٠ م

المناطق -فهد المريخي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أسر الايتام التي ترعاهم جمعية بناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله على ما يلقاه القطاع الخيري من دعم ومساندة في ظل الظروف الراهنة لتجاوز اي صعوبات او تحديات قد تؤثر على الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمستفيدين سائل المولى -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم على الوطن أمنه واستقراره .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة جمعية بناء الخامس والثلاثون “الأول في الدورة الحالية” والمنعقد عبر ” الاتصال المرئي” حيث وافق المجلس على شراء مقر الجمعية الحالي واتخذ عدداً من القرارات .

وفي بداية الاجتماع هنأ سمو رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس بمناسبة بداية الدورة الثالثة ، ورحب بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس في هذه الدورة ، كما قدم الشكر والتقدير للأعضاء السابقين الذين قدموا جهوداً مشكورة في الدورة الثانية .

ثم استعرض مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي الإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الجمعية لمواجهة أزمة كورونا والتي بلغت 33 إجراء و مبادرة ، وأيد المجلس هذه الإجراءات الوقائية تجاه المستفيدين والعاملين وتجاه المجتمع ، حيث أن هذه الإجراءات تتواكب مع الإجراءات والتوجيهات الحكومية كما أكد المجلس على أهمية مواصلة الاحترازات والالتزام بأي توجيهات ترد للجمعية من الجهات المختصة وحث الأسر التي ترعاهم الجمعية على الالتزام التام حفاظاً على سلامتهم.

كما اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الاول لعام ٢٠٢٠ م حيث بلغ اجمالي النفقات على المستفيدين اكثر من عشرة ملايين ريال .

كما دشن سموه الحملة الاعلامية التسويقية التي تنظمها الجمعية وتستهدف تغطية تكاليف ١٠ برامج ومشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها من خلال المتجر الالكتروني للجمعية ومبادرة تحدي في الخير للافراد وللجهات داعيا الجميع من أفراد وجهات للوقوف مع الجمعية ومساندتها في جهودها لرعاية وتأهيل الايتام.

وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على قبول أعضاء عاملين وهما العميد متقاعد خالد بن عبدالرحمن الخالدي وعبدالرحمن بن خالد الزامل .

الجدير بالذكر أن الجمعية خصصت مؤخرا مبلغا وقدره 779400 سبعمائة وتسعة وسبعون ألف واربعمائة ريال للسلة الرمضانية يستفيد منها 2598 يتيما وأرملة بهدف توزيعها عليهم بعد التعاون مع تطبيق ” نعناع ” الالكتروني الذي يتيح توصيل المواد الغذائية التي يحتاجونها لمنازلهم دون الحاجة للتوجه للمجمعات أو المحلات أو الأسواق المختلفة للحصول عليها .حفاظا على سلامتهم والتزاما بالتوجيهات .

كما أطلقت الجمعية خدمة جديدة لمستفيديها من الأيتام وأسرهم، بعنوان “سلة وقائية”، أودعت من خلالها مبلغ 216 ألف ريال في حسابات المستفيدين بمعدل 300 ريال لكل أسرة، وذلك لتأمين المعقمات وأدوات النظافة والمنظفات التي تحتاج إليها مساندة من الجمعية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.