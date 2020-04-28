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إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح

إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح
http://almnatiq.net/?p=858397
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إلغاء الدوري الفرنسي لهذا الموسم بشكل رسمي، وتعليق منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر المقبل.

ويتوقع أن تجتمع رابطة الدوري الفرنسي في وقت هذا الأسبوع، لتحديد تفاصيل الإلغاء، وتحديل بطل الدوري من عدمه، والإقرار بموضوع الهبوط والصعود.

يذكر أن باريس سان جرمان كان الأقرب للقب الدوري، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على النهاية.

ويعتبر الدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي) التي يتم إلغائها تماما هذا الموسم.

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