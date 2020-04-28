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“الرقش” من الأطباق الرئيسية المتوارثة على المائدة الرمضانية بنجران

“الرقش” من الأطباق الرئيسية المتوارثة على المائدة الرمضانية بنجران
http://almnatiq.net/?p=858400
المناطق - واس

شكلت العادات والتقاليد الأصيلة في منطقة نجران قاعدةً مهمة وعاملاً مساهماً في ترسيخ الموروث الشعبي، ومكوناً أساسياً لهويته، ويظهر ذلك جلياً خلال شهر رمضان المبارك الذي تتنوع فيه الأكلات الشعبية ويتوارثها الأجيال، بالرغم من تنوع الأطعمة الحديثة والوجبات السريعة.
وتتميز منطقة نجران بالعديد من الأكلات الشعبية الحاضرة في شهر رمضان المبارك، ومنها أكلة “الرقش” ويدخل في إعدادها دقيق البُر ويُقطع إلى أجزاء صغيرة بعد تجهيزها، وتوضع بعد ذلك في وعاء صخري مدور يسمى “المدهن”، وهو ماعون حجري مجوف، ثم يُصب على قطع الخبز المرق حتى يتشبع وتوضع فوقه قطع اللحم وتضاف له الخضار والبطاطس، ويغطى بغطاء “المدهن” المصنوع من سعف النخيل.

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