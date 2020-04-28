‏ الرياض تشهد أول حالة ولادة لأم مصابة بـ”كورونا”

المناطق - الرياض

شهد التجمع الصحي الأول بالعاصمة الرياض، ولادة أول طفل ، من أم مصابة بفايروس كورونا “المستجد”، وذلك في حالةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الرياض .

وعلى الفور تم اخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

ونجح فريق طبي في مستشفى الامام عبد الرحمن الفيصل، في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، واتبع أعلى الاحترازات لضمان سلامة الأم والجنين في أنٍ واحد.

الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحاله صحية جيدة وفي تحسن مستمر .