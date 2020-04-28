رئيس مركز صوير وعددٌ من شيوخ القبائل و مسؤولي صوير يشيدون بمبادرة أمير الجوف

المناطق - الجوف

أشاد رئيس مركز صوير الأستاذ ناصر بن سعود السهلي و عددٍ من الشيوخ و المسؤولين في صوير بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف #كلنا_اهل و التي دعا إليها سموه سابقًا ، تضامنًا مع دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – و انسجامًا مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد .

فقد قدم السهلي باسمه و نيابة عن أهالي صوير الشكر و التقدير لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة القيمة و التي يتجسد من خلالها أجمل صور التلاحم بين فئات الشعب ، مبينًا بأن هذه المبادرة تعدّ فرصة كبيرة للمساهمة والمشاركة في دعم الجهود المبذولة .

من جانبه ذكر الشيخ متعب بن مرعي القعقاع -شيخ عشيرة القعاقعة- بأن هذه المبادرة تعد من أبرز روافد البذل و العطاء ، و التي حثّنا عليها الدين الإسلامي ، وعودنا عليها ولاة أمرنا حفظهم الله ، مؤكدًا بأن واجبنا نحو الوطن يحتم علينا تقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة هذه البلاد و أهلها ،مثمنًا في الوقت ذاته هذه المبادرة الكريمة وغير المستغربة من سمو الأمير صاحب المبادرات و العطاءات المميزة .

هذا وذكر الشيخ شايش بن ناصر الخضع شيخ عشيرة الفرجة بأن الشعب السعودي يعدّ مضرب الأمثال في الترابط و التكاتف ، و سباق دائمًا للأعمال الإنسانية و الخيرية ، مستمدًا هذا الأمر من تعاليم الدين الإسلامي السمحة ، و امتثالاً و اقتداءً بقادة هذه البلاد أيدهم الله ؛ و مدى قربهم و تلاحمهم مع الشعب ، موضحًا بأن هذه المبادرة تستحق الإشادة و الشكر و الدعم .

بينما ذكر الشيخ قابل بن عياط الجزله معرف فخذ السواحله من عشيرة الفرجة بهدبان بأن هذه المبادرة و التي دعا إليها سمو أمير المنطقة تعزز للعديد من القيم و المبادئ الاجتماعية ، و تشجع للتكافل الاجتماعي بين المواطنين ، و التي سوف يكون لها أثر اجتماعي عظيم في نفوس الأسر المستهدفة في الرعاية ، منوهًا بمبادرة سمو الأمير من خلال مراعاة مصالح المواطنين و تلمس احتياجاتهم ، بأنها تعتبر نهج ثابت وراسخ عودنا عليه ولاة الأمر حفظهم الله .

وأشاد الشيخ عايد بن فدغاش الرويلي معرف جماعة الزوايدة من المرعض بزلوم، بمبادرة كُلنا أهل التي اطلقها أمير المنطقة مبينًا أنها لفتة حانية من لدنه ، تظهر حرصه الشديد على حقوق الأسر المحتاجة ، والتخفيف عليهم من آثار جائحة كورونا ، وذلك من خلال دعمهم ، و نحن على أبواب شهر الرحمة والمغفرة ، داعيًا المجتمع الجوفي لدعمها.

من جهته عبّر الأستاذ خاتم بن نمر الرويلي رئيس جمعية البر الخيرية بصوير عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة و التي تبرهن مدى حرصه و اهتمامه بالمواطنين ، وسعيه لتفقد احتياجاتهم ، موضحًا بأن الجمعية كانت من أوائل المبادرين لتنفيذ دعوة سمو الأمير ؛ من خلال إيداع مبالغ نقدية في حسابات المستفيدين بلغت في مجملها حوالي 300 ألف ريال ، بالإضافة إلى توزيع العديد من السلال الغذائية و التي سوف يتمّ إيصالها إلى منازل المستفيدين .

و ذكر رئيس الجمعية بأن المبادرة حركت مشاعر الجميع ،و أنهم يعملون كفريق واحد لدعم و مساعدة المستفيدين ، مؤكدًا بأنهم ماضون في تقديم العديد من المبادرات للمستفيدين من الجمعية .