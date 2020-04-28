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لجنة متابعة مستجدات كورونا بالمملكة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا

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لجنة متابعة مستجدات كورونا بالمملكة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا

لجنة متابعة مستجدات كورونا بالمملكة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا
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http://almnatiq.net/?p=858424

استعرضت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا الوضع الوبائي للفيروس محلياً ودولياً.
جاء ذلك خلال اجتماعها التاسع والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.
واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، واطمأنت على الأوضاع الصحية للحالات المسجلة بالمملكة.
وأكدت اللجنة على الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره.
وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

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