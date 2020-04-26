احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة تحدد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية
منطقة المدينة المنورة
 لجنة متابعة مستجدات كورونا بالمملكة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا
أبرز المواد
 مدير زراعة حفرالباطن يتفقد أسواق الخضار والمواشي
المنطقة الشرقية
 صندوق التنمية الزراعية يستعرض مبادراته الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكيفية الاستفادة منها
أبرز المواد
 رئيس مركز صوير وعددٌ من شيوخ القبائل و مسؤولي صوير يشيدون بمبادرة أمير الجوف
منطقة الجوف
 علماء صينيون: على البشرية التعايش مع كورونا لاستحالة القضاء عليه نهائيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: السودان مقبل على كارثة إذا لم ترفع العقوبات
أبرز المواد
 ‏ الرياض تشهد أول حالة ولادة لأم مصابة بـ”كورونا”
منطقة الرياض
 “الرقش” من الأطباق الرئيسية المتوارثة على المائدة الرمضانية بنجران
منطقة نجران
 إلغاء الدوري الفرنسي و”لقب” سان جيرمان في مهب ريح
أبرز المواد
 مجلس بناء يؤيد 33 مبادرة لمواجهة “كورونا” ويدشن الحملة الاعلامية والتسويقية لعام ٢٠٢٠ م
المنطقة الشرقية
 مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين
أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تحدد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية

أمانة المدينة المنورة تحدد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية

منطقة المدينة المنورة
لجنة متابعة مستجدات كورونا بالمملكة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا

لجنة متابعة مستجدات كورونا بالمملكة تستعرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا

أبرز المواد
مدير زراعة حفرالباطن يتفقد أسواق الخضار والمواشي

مدير زراعة حفرالباطن يتفقد أسواق الخضار والمواشي

المنطقة الشرقية
صندوق التنمية الزراعية يستعرض مبادراته الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكيفية الاستفادة منها

صندوق التنمية الزراعية يستعرض مبادراته الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وكيفية الاستفادة منها

أبرز المواد

أمانة المدينة المنورة تحدد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية

أمانة المدينة المنورة تحدد ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية
http://almnatiq.net/?p=858427
المناطق - المدينة المنورة

حددت أمانة المدينة المنورة ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع منع التجول الجزئي، والذي يبدأ العمل بتطبيق القرار صباحاً غداً الأربعاء، وذلك بهدف اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
و بينت الأمانة أن أبرز تلك الضوابط هي إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس. وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر، مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لايقل عن 10م2 لكل عميل، مع وضع علامات ارضية لتحقيق مسافة التباعد. وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً. ومنع دخول الأطفال تحت سن (15) عام، وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات. وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج، وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد. كما تضمنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي وتعقيم، وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز ، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة. وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة، وتنظيم الدخول إلى السوق. والإلتزام بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.
ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

روابط ذات صلة

جمعية البر بمحافظة ينبع توزع أكثر من 2275 سلة غذائية على مستفيديها والمحتاجين

جمعية البر بمحافظة ينبع توزع أكثر من 2275 سلة غذائية على مستفيديها والمحتاجين
أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء

أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للفاكهة والخضار بحي سيد الشهداء
استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة

استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*