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توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض

توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض

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توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض

توزيع وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال على الأسر المتضررة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=858432
المناطق_الرياض

واصلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» خلال الأيام القليلة الماضية أعمالها في دعم الأسر المتضررة والعمال والمحتاجين سعويين كانوا أو مقيمين وسط تفاعل كبير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم وبعض الجهات التجارية الأخرى ذات العلاقة .

تمكنت اللجنة بمشاركة 24 الف متطوع من توزيع 122الف سلة غذائية للأسر المتضررة في أحياء متفرقة من الرياض ومايتبع لها من محافظات بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة إلى جانب توزيع،53 الف وجبة غذائية وتقديم وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 الف ريال , وخدمات صحية بمبلغ63 الف ريال, كماساهمت في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ 335 الف ريال , وتقديم مساعدات نقدية بمبلغ (1،450،000)ريال .

وقال رئيس اللجنة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي: إن عدد المستفيدين تخطى حاجز النصف مليون ، اذ بلغ العدد حتى الآن (594،224) مستفيدا , مشيراً الى أن اللجنة وعبر الجمعيات المعتمدة مازالت تواصل عمليات المسح لتسجيل المزيد من المستفيدين  حيث لايقتصر دورها على الدعمين المادي والغذائي فقط , بل يمتد الى التوعية والتثقيف عن طريق الرسائل التوعوية حيث يصل الاجمالي العام لما تم رصده من مبالغ الى (35،682،360 ريالا ).وقدم السيالي شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج وبيتزا هت والبيك وبيت الشواية وهرفي لدعمهم مؤكداً على أن الباب ما زال مفتوحاً أمام من يريد الدعم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها د. السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية  وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.

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